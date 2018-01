Veldeke As organiseert dialectlessen

As - "Ous Plat is ous sjoeënste strieëkprodukt." Deze slogan komt uit Nederlands Limburg, maar staat ook de gemeente As op het lijf geschreven. Op weinig plaatsen in Belgisch Limburg wordt het lokale dialect zo gedragen door de bevolking en het beleid, in weinig dorpen worden zulke inspanningen geleverd om die geliefde moedertaal te promoten en te bewaren, om erin te schrijven en voor te dragen, om erin te dichten en te acteren, om ze naar de lagere schoolkinderen te brengen en ze op stenen tafelen op de begraafplaatsen te zetten. Vanaf 6 februari organiseert Veldeke As-Niel nu ook dialectlessen.

Het was voorzitter Stan Mardaga (foto) die de koe bij de horens vatte. As, de erkende monumentengemeente, moet immers ook zijn oraal monument restaureren en verzorgen voor de toekomstige generaties. Grootouders kunnen een grote rol spelen door de taal aan te leren aan hun kleinkinderen. Maar ook dialectlessen kunnen, in een speelse sfeer, de taalvaardigheid stimuleren bij wie het dialect niet met de paplepel kreeg ingegoten.

Heb je interesse om het Assers beter onder de knie te krijgen? Dan kan je op de dinsdagen 6 en 20 februari, 6 en 20 maart en 3 april om 19.30u terecht in het grote vergaderlokaal van De Drieschaar. De lessen zijn gratis, maar schrijf je vandaag nog in via cultuur@as.be of 089/39 10 17.