John Degenkolb schrijft de Mallorca Cycling Classic op zijn naam

De Duitser John Degenkolb heeft de Mallorca Cycling Classic op zijn naam geschreven. De sprinter van Trek-Segafredo was de snelste in de spurt, voor onze landgenoot Jasper De Buyst die derde werd. Voor Trek-Segafredo is het de tweede zege van het seizoen, Ryan Mullen won woensdag al de tijdrit in de Ronde van San Juan.