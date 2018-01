Walter Planckaert (Sport Vlaanderen-Baloise) had 70e verjaardag graag in Roubaix gevierd

Brussel - Naast Wanty-Groupe Gobert mag met Sport Vlaanderen-Baloise nog een tweede Belgische ploeg niet deelnemen aan Parijs-Roubaix. “Jammer, het was mooi geweest als ik mijn 70e verjaardag in de Helleklassieker had mogen vieren”, reageerde ploegleider Walter Planckaert.

Sport Vlaanderen-Baloise zag in de vorige editie van Parijs-Roubaix Piet Allegaert met een 17e plaats debuteren en hoopte opnieuw op een wildcard, maar organisator ASO koos voor andere teams. “Vorig jaar was een ongelooflijk succes, met Piet die zo’n mooie ereplaats uit de brand wisten te slepen”, stelde Planckaert. “Natuurlijk hadden wij daar dit jaar graag een vervolg op gezien. Bovendien hebben we enkele jonge veulens in ons team die in Roubaix bij de beloften heel goed voor de dag kwamen: Jordi Warlop werd vorig jaar derde en Edward Planckaert in 2016 vijfde.”

Het is van 2013 geleden dat Sport Vlaanderen-Baloise er niet bij was in Parijs-Roubaix. “Het is natuurlijk niet gemakkelijk voor ASO om een beslissing te maken. Er waren zeventien kandidaten voor zeven wildcards en dan weet je dat het moeilijk wordt. Er vallen veel ploegen uit de boot. Als zelfs Wanty-Groupe Gobert er niet bij is, dan moeten wij nog niet te hard klagen. Dit is jammer, maar we gaan er niet van wakker liggen. Enkele dagen later rijden we gewoon Paris-Camembert, het programma voor onze renners is al druk bezet, het is nu één koers minder. Akkoord, een grote koers, maar ik ga er geen drama van maken. In de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik zijn we er immers wel bij. Veranda’s-Willems mag naar Roubaix, maar niet naar de Waalse koersen. Je ziet dat ASO wel geprobeerd heeft om ergens een evenwicht te vinden. We zijn er nu niet bij, hopelijk volgend jaar weer wel.”

Dan is Planckaert wel 71 en mag hij volgens de regels van de Belgische federatie in principe niet meer achter het stuur van de ploegwagen zitten. “Dat zien we dan nog wel. Ook daarom is het toch wel jammer dat we er niet bij zijn. Ik word net 70 op de dag van Parijs-Roubaix en het had mooi kunnen zijn om die dag in zo’n klassieker te vieren. Het is niet dat ik daarna met pensioen zou gaan, dat kan alleen Tom Boonen, maar het had wel fijn geweest. Al besef ik ook wel dat ASO niet weet dat het net die dag mijn verjaardag is.”