Studenten die rekening van 1.100 euro voorgeschoteld kregen in Venetië, krijgen nu luxetrip aangeboden

De Japanse toeristen die vorig weekend belazerd werden door restaurant ‘Osteria da Luca’ vlakbij het San Marcoplein in Venetië, krijgen van The Venetian Hoteliers Association nu een luxetrip aangeboden ter compensatie. De organisatie is erg beschaamd om wat er gebeurd is en hoopt zo de reputatie van de stad enigszins op te krikken.

Vier Japanse studenten geloofden vorig weekend hun ogen niet toen ze na een na een maaltijd in ‘Osteria da Luca’, een Venetiaans restaurant in de buurt van het beroemde San Marcoplein, de rekening gepresenteerd kregen. Hoewel ze slechts een bescheiden maal met kraantjeswater hadden genuttigd, kregen ze een rekening van 1.100 euro gepresenteerd en wilde de eigenaar van het restaurant dat ze dat bedrag zonder morren op tafel zouden leggen.

De studenten beseften gelukkig meteen dat er iets niet pluis was: de eigenaar hoopte van hun “onwetendheid” gebruik te maken om hen te doen geloven dat 1.100 euro een normale prijs was voor hun maaltijd. De scholieren lopen echter school in Bologna en waren even op bezoek in Venetië, dus ze beseften maar al te goed dat de rekening choquerend hoog lag. Ze namen meteen contact op met de politie.

Themabeeld Foto: Robin Vanheuverswyn

Compensatie

The Venetian Hoteliers Association heeft de gedupeerde studenten nu een luxeverblijf van twee nachten in een vier- of vijfsterrenhotel aangeboden, als compensatie. De organisatie probeert zo de reputatie van de stad, die het de laatste tijd wel vaker te verduren krijgt door malafide restaurateurs, enigszins recht te trekken.

Het ‘traditionele’ restaurant ‘Osteria da Luca’, in het toeristische gedeelte van Venetië en vlakbij het San Marcoplein, heeft al langer een bedenkelijke reputatie. Op Tripadvisor haalt het etablissement een score van amper 1,5 ster en posten heel wat bedrogen klanten boos een foto van hun rekening. Klanten klagen over de torenhoge prijzen, het gebrek aan service en het feit dat er ongevraagd een ‘servicekost’ wordt aangerekend. Bovendien blijkt meer dan eens dat eens ze aan de kassa komen, de btw niet inbegrepen blijkt.