Minister Peeters: “Getroffen werknemers van Carrefour geen valse hoop geven”

De Belgische regering wil er alles aan doen om de getroffen werknemers van Carrefour en hun families maximaal te steunen. Dat melden premier Charles Michel en vicepremier en minister van Werk Kris Peeters in een eerste reactie op het transformatieplan bij de warenhuisketen, waardoor 1.233 jobs bedreigd zijn.

Minister Peeters liet in een reactie aan VRT NWS weten “zelf niet verwacht te hebben dat het banenverlies zo groot zou zijn. Onze aandacht zal nu vooral gaan naar de mensen die hun baanverliezen. Ik heb met premier Michel ook al afgesproken dat we snel zullen gaan samenzitten met de directie en de vakbonden, zodat we een beter inzicht krijgen in de redenen voor deze drastische beslissing, en hoe we dat zullen aanpakken.”

Peeters wijst er ook op dat door de aankondiging van collectief ontslag de wet-Renault van toepassing is, waardoor Carrefour een aantal wettelijk vastgelegde stappen zal moeten volgen die de gevolgen moeten beperken. Toch wil de minister de getroffen werknemers van Carrefour naar eigen zeggen “geen valse hoop” geven: “Carrefour is een privébedrijf. De regering kan om tekst en uitleg vragen, en we zullen in onze gesprekken met de directie van het bedrijf vooral onderzoeken of het aantal ontslagen vast staat. Maar verder zullen we toch vooral moeten bekijken hoe we ontslagen werknemers kunnen begeleiden naar een nieuwe baan.”

Ook premier Michel laat bij monde van zijn woordvoerder weten “in contact te staan met de directie van Carrefour”, en dat zo snel mogelijk een ontmoeting met de vakbonden zal volgen.