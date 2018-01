Duikboot kan onderwaterbeelden maken van nooit eerder bezocht gebied op zeebodem

Een bezoekje van een duikboot aan een van de meest afgelegen plaatsen op onze aardbol: de zeebodem van de Zuidelijke IJszee. Het bleek voldoende voor Greenpeace om prachtige videobeelden te kunnen vastleggen. Met behulp van hun verzameld materiaal hoopt de milieuorganisatie dat het zeegebied zo snel mogelijk wordt uitgeroepen tot een reservaat.

Foto: AFP

Nooit eerder had een mens het gebied bezocht dat in de video aan bod komt. “Onze eerste duik hier in de Zuidelijke IJszee was ongelofelijk”, vertelde John Hocevar, een mariene bioloog van Greenpeace die de duikboot bestuurde. “Ik wist niet waar ik me aan mocht verwachten, maar het bruist er van het leven”, vertelde hij. “Het was erg divers. Er waren een heleboel soorten sponsdieren, koralen, zeesterren, …”

Ook poolonderzoeker Susanne Lockhart mocht plaatsnemen in de duikboot. “Onze research bevindt zich nog in een vroeg stadium, maar op de beelden die we verzamelden zijn er nu al duidelijke indicaties van een kwetsbaar marien ecosysteem ”, zei ze. “We gaan nu de zeebodem verder onderzoeken om te bepalen welke gebieden prioriteit moeten krijgen voor de bescherming tegen de commerciële visserij. Daarnaast willen we ook voldoende bewijsmateriaal opbouwen ter ondersteuning van onze voorstellen over de bescherming van de Zuidelijke IJszee.”

Foto: Greenpeace

Grootste reservaat ter wereld

De tocht met de onderzeeër maakt deel uit van een drie maanden durende expeditie die de milieuorganisatie op poten zette. De missie van de milieuorganisatie is “om aan te kaarten dat er dringend nood is aan de creatie van ’s werelds grootste reservaat om de kwetsbare Antarctische ecosystemen te beschermen”. Het gaat om een gebied van maar liefst 1,8 miljoen vierkante kilometer dat zo een veilige haven zou worden voor pinguïns en walvissen.

Het voorstel is voorgelegd bij de Europese Unie en wordt al gesteund door de Duitse regering. Bij een volgende vergadering van de Antarctic Ocean Commission in oktober van dit jaar zal het onderwerp ter sprake komen. “Al meer dan een half miljoen mensen hebben de oproep ondersteund”, aldus Frida Bengtsson, hoofd van de ‘Protect the Antarctic’-campagne. “De groepering die het grootste beschermde gebied op aarde wil creëren groeit met de dag.”