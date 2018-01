Muyters wil werknemers Carrefour “zo snel mogelijk naar andere job leiden”

Brussel - De Vlaamse regering staat klaar om de getroffen werknemers van Carrefour te helpen in de zoektocht naar een nieuwe job. Dat heeft Vlaams minister van Werk Philippe Muyters donderdag meegedeeld in een reactie op het nieuws over het transformatieplan bij de warenhuisketen.

“De aangekondigde ontslagen bij Carrefour zijn een zware klap voor de werknemers, met een aantal persoonlijke drama’s”, stelt Muyters (N-VA). “Met de VDAB staan we klaar om de mensen te helpen en zo snel mogelijk naar een andere job te leiden. We moeten zo snel als mogelijk hun competenties kunnen inschatten, zodat we hen ook snel de gepaste begeleiding kunnen geven.”

Aan het hoofdkwartier van Carrefour in Evere is donderdag een bijzondere ondernemingsraad over de toekomst van de supermarktketen in België aan de gang. Op tafel ligt een transformatieplan dat in ons land gevolgen kan hebben voor maximaal 1.233 werknemers. Het gaat om 1.053 personen in de hypermarkten en 180 personen op de hoofdzetel. Twee structureel verlieslatende hypermarkten wil Carrefour sluiten: Genk en Belle-Île in Angleur.