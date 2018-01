Simon Ammann begint over een tweetal weken in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang aan zijn zesde Olympische Spelen, zo maakte het Zwitserse Olympische Comité donderdag bekend.

De 36-jarige Ammann nam achtereenvolgens deel aan de Spelen van Nagano (1998), Salt Lake City (2002), Turijn (2006), Vancouver (2010) en Sotsji (2014). In Salt Lake City en Vancouver was hij in totaal goed voor vier keer goud, telkens op de kleine en grote schans.