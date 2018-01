Valverde en Quintana aan de start Ronde van Catalonië

Met de Spanjaard Alejandro Valverde (2017) en de Colombiaan Nairo Quintana (2016) staan in de lente de laatste twee winnaars aan de start van de Ronde van Catalonië (19-25 maart), zo maakten de organisatoren donderdag bekend.

Het duo van Team Movistar wordt er bijgestaan door de jonge en beloftevolle Spanjaard Marc Soler, de nummer drie van de vorige editie. Valverde won de Ronde van Catalonië ook al eens in 2009.

De 38-jarige Valverde viert donderdag zijn rentree in de Ronde van Mallorca, nadat hij maanden buiten strijd was na een spectaculaire val in de eerste rit van de Ronde van Frankrijk. Daarbij liep hij twee breuken op.