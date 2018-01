Heppeneert Sfeert overhandigt 5899,97 euro aan KLIM-OP

Heppeneert

Maaseik - Heppeneert Sfeert is een Music For Life-evenement dat georganiseerd wordt door een negental inwoners van Heppeneert met een warm hart. Het is een midwintertocht met supergezellige randanimatie en met hapjes en drankjes. De opbrengst van dit evenement ging naar KLIM-OP.

Heppeneert Sfeert bracht maar liefst 5889,97 euro op. Die opbrengst gaat naar KLIM-OP, een dagopvang voor kinderen met een verstandelijke beperking van dienstencentrum Ter Engelen. Zij verhuizen in maart naar een nieuw gebouw. Met het geld van de actie wordt de tuin ingericht. Er komt een zandbak, moestuinbakken, een schuifaf, mini-goaltjes en een speelhuisje.