Jongen met spierziekte begint crowdfunding voor operatie hulphond: “Ik heb Eclips meer dan ooit nodig”

De 18-jarige Jesse Verscheuren uit Boom die aan de ziekte van Duchenne lijdt, kan alleen nog naar buiten met zijn hulphond. De hond moet een dubbele knieoperatie ondergaan, die 3.200 euro kost. Omdat hij het geld niet heeft, is Jesse een crowdfunding begonnen. “Ik heb Eclips nu meer dan ooit nodig.”

“Ik ben in tranen uitgebarsten”, zegt Jesse Verscheuren over het grote succes van de inzamelactie. De beoogde 3.200 euro is er intussen. De teller staat zelfs al op meer dan 5.000 euro. En een dierenarts ...