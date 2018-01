Ekeren - Een 4-jarig meisje uit het Antwerpse Ekeren is woensdag tijdens de nabewaking op de Sint-Lambertusschool naar buiten gelopen terwijl de schoolpoort nog openstond. Het meisje raakte veilig thuis, maar de familie vindt het onaanvaardbaar dat het incident kon gebeurden.

De 4-jarige Kyantha uit Ekeren zat gisteren samen met haar oudere zus in de nabewaking van de Sint-Lambertusschool op de Oorderseweg in Ekeren. Rond 14.15u stond ze plots voor de deur van haar huis in ...