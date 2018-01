Verdwenen Anne-Marie teruggevonden in kelder huisarts: speurders staan voor raadsel

Iets meer dan een maand na haar verdwijning, hebben speurders het levenloze lichaam van Anne-Marie Bastin (82) gevonden in de kelder van haar huisdokter in Luik. Hoe de vrouw daar terecht kwam en hoe ze om het leven is gekomen, is voor zowel haar familie als de politie een raadsel. Maar de wetsdokter spreekt alvast van een natuurlijk overlijden.

Anne-Marie Bastin (82) verliet op 22 december haar appartement in Luik om naar haar huisdokter te wandelen, waar de praktijk zich op de vierde verdieping bevindt. Normaal zou ze de lift nemen. Maar vermoedelijk heeft de vrouw per ongeluk de knop naar de kelder ingedrukt. Sindsdien heeft niemand nog iets van haar vernomen. Haar familie heeft de voorbije maand overal naar de vrouw gezocht, behalve in de kelder van de huisarts, zo blijkt nu.

Het was de vrouw van de huisarts die het levenloze lichaam van Anne-Marie in de kelder vond, naast de verwarmingsketel. “Dit is nooit gezien. Ik kan het enkel wijten aan een menselijke fout”, zegt Catherine Rosman, de dochter van Anne-Marie. “Mijn moeder was een gezonde vrouw. Zelf zou ik nooit gedacht hebben dat ze in de kelder van de dokter zou kunnen zitten. Helaas is ook de politie niet op dat idee gekomen.” Nochtans is de politie op 10 januari al eens langsgeweest in de dokterspraktijk om haar arts te ondervragen, zonder veel resultaat.

Natuurlijk overlijden

Ondanks haar 82-jarige leeftijd, was Anne-Marie nog heel zelfstandig en leed ze niet aan Alzheimer. Haar familie kan alleen maar hopen dat ze zich niet te lang bewust is geweest van haar lastige situatie.

Volgens de eerste vaststellingen van de wetsdokter is Anne-Marie een natuurlijke dood gestorven. Er zijn geen duidelijke sporen van een slag of een val. Waarom ze gewoon niet de lift terug naar boven heeft genomen? En wat is haar precieze doodsoorzaak? De politie is alvast een onderzoek gestart.