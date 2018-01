De Vitaminis zijn terug en ze veroveren nu ook Nederland

Delhaize pakt vanaf morgen opnieuw uit met een promotie-actie rond pluchen groenten- en fruitknuffels voor de kinderen. Vorig jaar waren die ‘Vitaminis’ een groot succes, met 1,6 miljoen ‘verkochte’ knuffels, 400.000 stickeralbums en nog eens 50 miljoen zakjes met kaarten en stickers. Per aankoopschijf van 20 euro krijgt u vanaf morgen weer één zegel. Eén knuffel kost u twintig zegels en 3,99 euro.

Maar niet alleen de Belgische kinderen maken kans om Vitaminis in huis te halen. Ook in Nederland liggen Obi de aubergine of Philippe de peer nu in de winkel. En wel bij concurrent Lidl, waar ze Aukje de aubergine en Peter de peer heten.

Delhaize-woordvoerder Roel Dekelver betreurt dat Lidl precies dezelfde knuffels gebruikt als promotiemateriaal. “Jammer. Maar de rechten op de knuffels behoren tot het bedrijf TCC Global. Wij hebben de exclusiviteit voor België.”

TCC Global is al dertig jaar gespecialiseerd in promotiecampagnes voor supermarkten. “De Vitaminis zijn een van onze meest succesvolle producten”, zegt Philip Cornelissens, sales director voor België en Luxemburg. “Ze zitten in twintig landen: van Duitsland over Portugal en Italië tot zelfs Zuid-Afrika.”

Reken maar op tientallen miljoenen stuks. Telkens is er een gezondheids­verhaal aan gekoppeld, benadrukt Cornelissens. “Ze moeten de kinderen ertoe aanzetten om meer groenten en fruit te eten.”