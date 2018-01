23.000 mannen verzocht mee te doen in grootste DNA-onderzoek om moord op Nicky Verstappen (11) op te lossen

Het DNA-verwantschapsonderzoek naar de moord op het Nederlandse jongetje Nicky Verstappen in 1998 wordt uitgebreid. Eerder liet de Nederlandse politie weten dat van 15.000 mannen wangslijm zal worden afgenomen. Dat worden er meer, zei een woordvoerder van de politie donderdag.

De politie neemt wangslijm af van de mannen binnen een bepaalde leeftijdscategorie die nu of in 1998 woonden in de buurt van de Brunssummerheide, waar het elfjarig jongetje werd vermoord. Als iemand familie is van de man wiens sporen zijn gevonden bij het onderzoek naar de moord op Nicky, kan dat uiteindelijk leiden naar de dader. “Als de deelnemers geen match hebben met het aangetroffen spoor, dan kunnen veel families worden uitgesloten”, aldus de politie. “Ook dit helpt het onderzoek enorm.”

Verstappen werd in augustus 1998 tijdens een jeugdkamp op de Brunssummerheide vermoord. Hij was daar met andere kinderen uit het Nederlands-Limburgse kerkdorpje Heibloem.

Onopgelost

In 2011 liet justitie het graf openen van de man die destijds leider was van het zomerkamp. Maar DNA-vergelijking sloot hem als dader uit. Ook bij honderd mannen uit de omgeving van Nicky, onder wie de begeleiders van het zomerkamp, werd toen wangslijm afgenomen. Dat leverde niets op.

Het College van procureurs-generaal gaf vorig jaar toestemming voor een grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek. Dat gaat in februari van start. Eind vorig jaar werd al DNA afgenomen bij 1.500 mannen.