Bye bye Scandinavisch minimalisme, welkom drukte in huis

Met zijn witte canvas, strakke lijnen en lichte houtsoorten vormt de Scandinavische woonstijl al jarenlang het favoriete stokpaardje van interieurjunkies, maar tegenwoordig lijken meer eclectische, warmere interieurs toch aan populariteit te winnen. Lang leve de ‘rommel’ en kleur.

In een Scandinavisch interieur is nauwelijks kleur te bespeuren. Alles is wit, wit, wit. Anno 2018 vormen intense kleuren echter de maatstaf. Smaragdgroen en donkerblauw blijven de populairste kleuren, zij aan zij met de subtielere aardetinten. Wil je voorkomen dat je woning er schreeuwerig uitziet, kies dan voor slechts één of maximaal twee intense kleuren voor je interieur.

(Foto's: designaresse.nl, residencemagazine.se, bloglovin.com, roomed.nl en thedesignchaser.com)

Lichte houtsoorten, zoals beuk, berk en es, zijn alomtegenwoordig in een Scandinavisch interieur, net als witgeschilderd hout. Is dit iets te bleek voor jou, ga dan nu ongegeneerd voor donker hout in de gang, keuken of slaapkamer. Donkere houtsoorten zorgen voor een enorme warmte in je woning.

(Foto's: francesloom.com, swooneditions.com en bodieandfou.com)

Soberheid en orde zijn een derde opvallend stijlkenmerk van de Scandinavische woonstijl. Het interieur is enkel voorzien van enkele noodzakelijke woonaccessoires, allerhande decoratieve prullaria is hier zeker niet terug te vinden. De woning oogt daarnaast ook altijd opgeruimd en net. In een eclectische woning mag je jezelf daarentegen helemaal te buiten gaan aan accessoires en prullaria.

(Foto's: mydomaine.com, eclectictrends.com en mydomaine.com)

Wie al dat monotone wit ondertussen grondig beu is, kan dus zijn hartje ophalen. Ga je lekker te buiten met kleur, materialen en texturen, want anno 2018 richt je je woning in met een flinke dosis pit.