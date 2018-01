Trein ontspoort nabij Milaan: minstens drie doden, maar spoorwegmaatschappij houdt het bij “technisch ongemak”

Er is donderdagochtend een regionale trein ontspoord nabij het Italiaanse Milaan. Daarbij vielen minstens drie doden. Tien mensen raakten zwaargewond, een honderdtal anderen lichtgewond. Een zeer zware balans, al houdt spoorwegmaatschappij Trenord het voorlopig op “een technisch ongemak”.

De trein kwam van Cremona, was op weg naar Milaan en ontspoorde rond 7 uur tussen Treviglio en Pioltello. Er waren in totaal vier wagons betrokken. Rond half tien zaten er nog altijd passagiers vast in de trein. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse.

Aan boord zaten honderden passagiers, veel van hen op weg naar hun werk in de economische hoofdstad Milaan.

Het laatste dodelijke treinongeval in Italië gebeurde in juli 2016. Toen kwamen 23 mensen om bij een dubbele treinbotsing tussen Corato en Andria, in de buurt van de zuidoostelijke stad Bari.

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Spoorwegmaatschappij Trenord komt ondertussen onder vuur te liggen op Twitter. Ondanks de zware balans van het ongeval, spreekt Trenord voorlopig alleen maar van “een technisch ongemak”. “Het verkeer is onderbroken tussen Treviglio en Milaan omwille van een technisch ongemak”, zo luidt het. “Voor de meest recente informatie over de vertragingen kan u op onze website terecht.”

Circolazione interrotta tra Treviglio e Milano a causa di un inconveniente tecnico ad un treno. Per ulteriori info: https://t.co/8iK2mX5Apv — TRENORD_miVC (@TRENORD_miVC) 25 januari 2018

Iets wat - gezien de talloze reacties op de tweet - bij veel mensen niet in goede aarde valt.

De oorzaak van de ontsporing is momenteel nog onbekend. Een eerste hypothese zou in de richting wijzen van een mogelijke storing bij een wissel. De eerste (van zes) wagons zou nog op normale wijze gepasseerd zijn, maar daarna zou er iets misgelopen zijn.