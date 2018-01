Ook halve dag ouderschapsverlof per week binnenkort mogelijk

Wie een halve dag ouderschapsverlof per week wil opnemen, zal dat binnenkort kunnen. Een wetsvoorstel daarover zat maandenlang geblokkeerd in het parlement, maar de meerderheidspartijen staan nu op een zucht van een akkoord. Dat schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws.

Elke vader of moeder heeft op dit ogenblik recht op vier maanden ouderschapsverlof. Ze kunnen die periode in één keer opnemen of ervoor opteren 8 maanden halftijds te werken of 20 maanden vier vijfde. Het systeem is populair: in 2016 maakten 143.000 mensen er gebruik van.

In de toekomst wordt het ook mogelijk om voor één tiende ouderschapsverlof op te nemen. Concreet: een halve dag per week of een hele dag om de twee weken. Op die manier kunnen ouders 40 maanden lang op woensdagmiddag thuisblijven. Dat komt neer op vier volle schooljaren, op voorwaarde dat ze in juli en augustus voltijds meedraaien. De werkgever moet wel steeds z’n fiat geven.

Het voorstel dateert al van de zomer van 2016, maar geraakte niet goedgekeurd omdat het gekoppeld werd aan andere maatregelen. Zo werkte Vincent Van Quickenborne (Open VLD) een regeling uit die winkels aan de kust en in andere toeristische zones toeliet om elke zondag te openen. Omdat de nieuwe verlofregelingen geld kosten, moest er ook een maatregel komen die iets opbracht, was de redenering.

CD&V ging echter dwarsliggen. Na intens overleg is een oplossing plots dichtbij gekomen: de winkels in toeristische zones zullen iedere zondag van het jaar kunnen openen, allicht op voorwaarde dat de werknemers minimaal 13 zondagen vrijaf krijgen. Volgende week moet alles beklonken zijn.