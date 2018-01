Trump bereid om te getuigen voor speciale aanklager

Donald Trump “kijkt ernaar uit” om onder ede te getuigen voor Robert Mueller, de speciale aanklager in het onderzoek naar mogelijke Russische inmenging tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016.

“Ik zou het graag zo snel mogelijk willen doen”, zei de Amerikaanse president woensdag aan journalisten in het Witte Huis. De ondervraging zou in de komende twee tot drie weken al kunnen plaatsvinden. Hij zal zich daarbij laten adviseren door zijn advocaten, klonk het nog. Trump heeft de inmenging steevast ontkend en vindt het onderzoek een “heksenjacht”.

Vorige week ondervroeg Mueller al minister van Justitie Jeff Sessions, zo bevestigde het ministerie dinsdag. Hij was het eerste regeringslid dat door de speciale aanklager en zijn team werd verhoord. Sessions had zichzelf in maart 2017 wegens belangenvermenging nog gewraakt van het onderzoek.