Uitgeschakeld door Elise Mertens, maar nu moet tennisster schorsing vrezen na drie gemiste dopingcontroles

De Franse Tennisfederatie (FFT) heeft een disciplinaire procedure opgestart tegen Alizé Cornet wegens inbreuken tegen de antidopingregelgeving, zo maakte de FFT woensdag bekend. De 27-jarige Française, momenteel nummer 42 op de wereldranglijst, heeft drie dopingcontroles in twaalf maanden gemist.

Voor drie gemiste controles volgt er volgens de wereldantidopingcode een schorsing van twee jaar, die eventueel wel verminderd kan worden tot één jaar als er sprake is van verzachtende omstandigheden.

“In afwachting van de beslissing van de internationale instanties heeft de FFT beslist om Alizé Cornet zich te laten voorbereiden op haar verdediging en haar dus niet op te nemen in de selectie voor het Fed Cup-duel tegen België, op 10 en 11 februari in Mouilleron-le-Captif (Vendée)”, klinkt het in de mededeling van de FFT.

Vorige week werd Cornet nog in de derde ronde van het Australian Open uit het toernooi geknikkerd door Elise Mertens, die woensdagnacht voor een plaats in de finale speelt.