Eerste beklijvende beelden van nieuwe één-reeks ‘Kinderziekenhuis 24/7’ gaan door merg en been

Spoed 24/7 stond garant voor beklijvende verhalen, maar nu kent de serie een opmerkelijk vervolg. De programmamakers gingen acht weken lang dag en nacht filmen bij de jonge patiënten op alle afdelingen van het Kinderziekenhuis Prinses Elisabeth van het UZ Gent. De eerste beelden daarvan beloven een prachtige serie.

“In een kinderziekenhuis vind je een wereld vol intense, ontroerende en aangrijpende verhalen. Verhalen van hoop en vertwijfeling die velen van ons treffen en raken. Precies die verhalen willen we vertellen in Kinderziekenhuis 24/7, op een respectvolle, serene en authentieke manier, net zoals we dat in Spoed 24/7 doen”, vertelt Olivier Goris, de netmanager van één.

3.000 dappere kinderen

Het Kinderziekenhuis van UZ Gent telt 79 bedden. Jaarlijks verblijven gemiddeld 3.000 kinderen minimum één nacht in het ziekenhuis. Daarnaast zijn er per jaar gemiddeld 8.500 dagopnames en 40.150 consultaties. Het kinderziekenhuis nam zijn intrek in een nieuw gebouw in 2011 en beslaat ongeveer 15.000 m².

“Kinderziekenhuis 24/7 is voor ons een kans om te tonen welke uitgebreide zorg patiënten en hun familie bij ons krijgen en hoe uiteenlopend ons werk is”, zegt professor Sabine Van daele, het medisch diensthoofd van het kinderziekenhuis. Zij werkt dag in dag uit met de meest kwetsbare kinderen, in de hoop hen de zorg te kunnen bieden die ze broodnodig hebben.

Ook zelf achter de camera

Tijd om dat sterke werk in de kijker te zetten, zo vond één. “We brengen kleine en grote verhalen in beeld met vaste en kleine mobiele camera’s”, vertelt producent Stef Soetewey. “Met de kleine mobiele camera’s zal ook door de kinderen zelf gefilmd worden. De reeks zal daarnaast ook een beeld schetsen van het bijzonder gemotiveerd medisch team van het Kinderziekenhuis Prinses Elisabeth, dat dag en nacht klaarstaat om patiëntjes te verzorgen en te behandelen.”

De reeks start later dit jaar bij één.