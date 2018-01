Drake stoot Taylor Swift van haar troon met nieuw record

De Canadese rapper Drake mag een nieuw wereldrecord op zijn naam schrijven. Zijn kersverse single ‘God’s Plan’ haalt het hoogste aantal streams op Spotify in één dag tijd. Maar liefst 4.326.679 fans beluisterden in 24 uur tijd zijn nieuwe nummer.

Daarmee verpulvert hij het voormalige record van Taylor Swift. De zangeres scheerde eerder hoge toppen met haar single ‘Look What You Made Me Do’, maar moet nu de titel doorgeven.

Het is niet de eerste keer dat Drake een record op Spotify breekt. In 2016 mocht hij de titel van meest gestreamde artiest op zijn naam schrijven. Ook vorig jaar wist hij de winst in de wacht te slepen. Tot in december was Drake zijn ‘One Dance’ het meest beluisterde nummer aller tijden op Spotify, maar die eer komt nu Ed Sheeran toe met zijn ‘Shape Of You’.

Met zijn nieuwe wereldrecord is Drake zeer tevreden. Op Instagram stak hij zijn trots niet onder stoelen of banken.

Congrats King. Samesies.

Benieuwd hoe ‘God’s Plan’ klinkt? Hier kan je het nummer beluisteren.