Rampseizoen dreigt voor Real Madrid na blamerende aftocht in Spaanse beker

Het zit Real Madrid niet mee in eigen land. Nadat het in de competitie al uitgeteld is voor de landstitel zijn ze nu met een halve B-ploeg in eigen huis ook uit de beker geknikkerd door Leganés. De Madrilenen moeten nu in de Champions League schitteren om hun seizoen nog te redden.

Real Madrid had de heenwedstrijd van de kwartfinale tegen Leganés met 0-1 gewonnen waardoor ze in Madrid zich al een ronde verder waanden. Maar met een halve B-ploeg, zonder Cristiano Ronaldo en Gareth Bale, kwam Real in het eigen Bernabeu na een half uur op achterstand via een doelpunt van Javier Eraso.

Foto: EPA-EFE

Nog geen man over boord voor de Madrilenen. En al helemaal niet toen Karim Benzema vlak na rust de gelijkmaker binnen prikte. Maar nog geen tien minuten later voltrok zich het horrorscenario. Gabriel scoorde de 1-2 en na een resem kansen kon de thuisploeg de blamage niet meer vermijden.

Foto: AFP

Foto: REUTERS

Op basis van de uitdoelpunten bekert Leganes zo voort, voor Real Madrid dreigt een rampseizoen. In de competitie zijn ze met vierde plek en een achterstand van 19 punten op FC Barcelona al lang uitgeteld voor de landstitel. Na de uitschakeling in de Copa del Rey rest enkel nog de Champions League om hun seizoen te redden. Daarin nemen ze het op 14 februari op tegen Paris Saint-Germain.

Eerder plaatsten Sevilla en Valencia zich voor de halve finales. Barcelona komt donderdag thuis nog in actie tegen stadgenoot Espanyol. De titelhouder verloor het eerste duel verrassend met 1-0.

Foto: REUTERS

Foto: Photo News