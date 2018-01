Fact Check: Tasten migranten sociale zekerheid aan?

Brussel -

“Links moet kiezen: open grenzen of een welvaartsstaat”, poneert N-VA-voorzitter Bart De Wever in een opiniestuk. Want als we de grenzen open zetten, dan eindigen we met een nog slechter afkooksel van de Amerikaanse sociale zekerheid en eindigt de droom van enkele ‘Gutmenschen’ in een nachtmerrie voor ons allen. Maar klopt dit ook? We puurden vijf stellingen uit zijn opiniestuk en legden die voor aan politici, professoren en een van de geviseerde ngo’s.