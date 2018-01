Praet valt tegen Nainggolan geblesseerd uit, Tielemans valt in maar is uitgebekerd

In een inhaalwedstrijd van de derde speeldag van de Italiaanse Serie A namen nummers zes en vijf Sampdoria en AS Roma het tegen mekaar op en de Romeinen gingen met het kleinste verschil onderuit.

Dennis Praet en Radja Nainggolan stonden beiden in de basiself in Sampdoria-AS Roma. Net voor de rust was het Fabio Quagliarella (45.+2) die van op de stip de score opende voor Sampdoria. Edin Dzeko is ondanks de interesse van Chelsea nog altijd speler van AS Roma en maakte in de negentigste minuut alsnog gelijk: 1-1. Praet ging tien minuten voor tijd naar de kant met een dijblessure.

Invaller Tielemans in uitgebekerd

Monaco ontving Lyon in de zestiende finales van de Franse beker. Youri Tielemans begon op de bank, en het was zijn ploegmaat Stevan Jovetic (13.) die al snel met een eerste treffer kwam. Al snel volgden er echter twee van Lyon, eerst via Bertrand Traore (21.) en daarna door een owngoal van Djibril Sidibe (25.). Na 63 minuten maakte Tielemans zijn opwachting, ploegmaat Rony Lopes (71.) kwam daarna nog met de aansluitingstreffer. Het bleef het echter bij 2-3, exit Monaco dus.

In de Nederlandse Eredivisie ontving Utrecht kampioen Feyenoord. Cyriel Dessers viel bij de thuisploeg in na 63 minuten, tevoren was er al twee keer gescoord. De openingstreffer was voor Feyenoord en kwam van Sam Larsson (23.), Gyrano Kerk (41.) maakte gelijk. Ook een invalbeurt van nieuwkomer en clubicoon Robin van Persie (81.) kon niets meer aan de uitslag veranderen.