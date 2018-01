Genk weet het waar te maken tegen Lokeren

KRC Genk doet weer helemaal mee in de strijd voor het laatste ticket voor Play-off 1. De Limburgers wonnen met 0-2 in Lokeren dankzij doelpunten van Aidoo en Vanzeir. Een late penaltygoal van Skulason zorgde nog voor spanning, maar de drie punten gingen richting Limburg. Door deze zege komt Genk tot op twee puntjes van de buren uit Sint-Truiden, die momenteel nog op de zesde plaats staan.

0-0, dat was de logische ruststand in Lokeren-Racing Genk. Behalve een prima kopkans van Michel, die door Uronen van de lijn werd gehaald, viel er bitter weinig te beleven op Daknam in het eerste halfuur. In het slotkwartier werden beide ploegen dan toch stilaan wakker, wat leidde tot enkele kansen voor beide teams maar gescoord werd er niet.

Meer animo na rust

Na die weinig interessante eerste helft kwam Lokeren snedig uit de kleedkamer. Dat leidde tot een resem kansen, maar de thuisploeg kreeg het deksel op de neus op een hoekschop: Aidoo kopte onhoudbaar binnen: 0-1.

Foto: BELGA

Lokeren knokte terug en versierde enkele kansen maar botste op een sterke Vukovic. Even later stond het dan toch 0-2 via invaller Vanzeir, die slecht gedekt werd en de bal langs Verhulst duwde: 0-2.

Foto: BELGA

Lokeren kon nadien geen vuist meer maken, al trapte Skulason in het slot nog een strafschop binnen nadat hij onderuit getrapt werd door Zhegrova. 1-2 was het eindverdict.

Lokeren ziet door de nederlaag mogelijk haar laatste kansen op Play-off I verdwijnen en moet als nummer veertien nu vooral naar beneden kijken. Genk komt dan weer wat dichter bij een ticket voor Play-off I en staat nu zevende.

