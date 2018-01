Wall Street laat wisselend beeld zien

De beurzen in New York toonden woensdag aan het slot een wisselend beeld. Beleggers op Wall Street waren wat voorzichtig na opmerkingen van de Amerikaanse handelsminister Wilbur Ross over mogelijk verdere protectionistische maatregelen tegen China. Verder werd een forse hoeveelheid bedrijfsresultaten verwerkt.

De Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent hoger op 26.252,12 punten. De brede S&P 500 daalde 0,1 procent tot 2.837,54 punten en de technologiebeurs Nasdaq leverde 0,6 procent in op 7.415,06 punten.

Industrieconglomeraat General Electric (GE) had een teleurstellend vierde kwartaal met een fors verlies, mede door een al eerder aangekondigde miljardenafschrijving op de verzekeringsactiviteiten. Ook was de omzet lager. GE meldde verder dat de Amerikaanse beurswaakhond SEC onderzoek doet naar de miljardenafschrijving. Daarop verloor GE 2,7 procent.

United Technologies meldde een stijgende kwartaalomzet. De producent van onder meer vliegtuigmotoren en liften verwacht verder dat de overname van vliegtuigonderdelenproducent Rockwell Collins de winst dit jaar vooruit zal helpen. Het aandeel verloor 0,3 procent.

Luchtvaartmaatschappij United Continental kwam met beter dan verwachte cijfers, maar plannen om de capaciteit te vergroten en op prijs te blijven concurreren met budgetmaatschappijen vielen niet goed. Het aandeel dook 11,4 procent omlaag. Andere maatschappijen werden ook lager gezet. Zo daalden Southwest Airlines, Delta Air Lines en American Airlines tot 6 procent.

Andere bedrijven die de boeken openden waren onder meer chipconcern Texas Instruments (min 8,5 procent), kabelbedrijf Comcast (plus 1,3 procent) en farmaceut Abbott Laboratories (plus 4,2 procent).

Qualcomm (min 0,5 procent) kreeg een boete van bijna 1 miljard euro van de Europese Commissie. De chipmaker had Apple geld betaald zodat dat bedrijf alleen chips van Qualcomm zou gebruiken in zijn iPhones en iPads. Qualcomm kondigde al aan tegen de boete in beroep te gaan.

Op economisch gebied werd bekend dat de Amerikaanse industrie in januari iets sterker is gegroeid, terwijl de verkoop van bestaande woningen in december is gedaald.

De euro noteerde 1,2398 dollar, tegen 1,2390 dollar bij het Europese slot. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,5 procent tot 65,98 dollar. Brent won 1,3 procent tot 70,86 dollar.

(belga)