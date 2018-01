CEO Belchim onverwacht overleden

Brussel - Dirk Putteman, de oprichter en CEO van Belchim uit Londerzeel, is maandag onverwacht overleden. Dat meldt Belchim Crop Protection, een specialist in gewasbescherming, woensdagavond in een persbericht.

“Mede dankzij zijn warme relationele aanpak en visionair denken, is het bedrijf uit Londerzeel inmiddels uitgegroeid tot een gevestigde naam in de gewasbescherming”, aldus het bedrijf. “Door zijn enthousiasme, volharding en persoonlijk contact met klanten, leveranciers en werknemers staat Belchim nu op de kaart in Europa, de Verenigde Staten, Canada, Afrika en Azië.”

Dirk Putteman richtte Belchim in 1987 op 30-jarige leeftijd op. “Vanuit een kleine opslag en samen met 3 werknemers werd het al snel een vaste waarde in de distributie van gewasbeschermingsmiddelen in België”, klinkt het.

Vanaf 1995 ontwikkelde het bedrijf verder door de samenwerking met Japanse toeleveranciers van innovatieve actieve stoffen. In 2001 volgde een Europese expansie en in 2013 kocht het bedrijf eigen moleculen. Sinds 2016 deed het bedrijf een aantal wereldwijde acquisities.

De familie Putteman houdt een controlerend belang aan in het bedrijf, met ondersteuning van de Japanse minderheidsaandeelhouders ISK en Mitsui Chemicals Agro. “Het bestaande management neemt de verantwoordelijkheid over de actuele operationele activiteiten en garandeert de continuïteit van het bedrijf”, klinkt het nog.

Het Belchim-team zegt nog te rouwen om het plotse verlies van de oprichter en de CEO en vastbesloten te zijn om verder te bouwen aan het bedrijf.

Belchim biedt werk aan 500 mensen, onder wie 100 in België. Vorig jaar draaide het bedrijf een omzet van 500 miljoen euro.

