Antwerp en AA Gent blijven broederlijk naast elkaar staan

Antwerp en AA Gent hebben de punten gedeeld op de 23e speeldag in de Jupiler Pro League. Op de Bosuil werd het 1-1. Gent opende de score via Yaremchuk, maar Stallone Limbombe hing op slag van rust de bordjes gelijk met een kanonskogel. Antwerp en Gent blijven zo broederlijk naast elkaar op plaats vier in de stand.

Bij Antwerp verraste Laszlo Bölöni met een basisplaats voor Obbi Oulare. De bonkige spits startte in de punt, met naast zich William Owusu. Ook Alexander Corryn stond in de basis bij de Great Old, de documenten van nieuwkomer Pitroipa waren in orde zodat de man uit Burkina Faso op de bank zat. Bij AA Gent moest Yves Vanderhaeghe schuiven door de blessures voor Brecht Dejaegere en Anders Christiansen, recordaankoop Franko Andrijasevic stond zo in de basis. Voorin kreeg nieuwkomer Janga de voorkeur op Sylla.

Nieuwkomer Janga had het moeilijk bij Gent. Foto: Isosport

Antwerp begon gretig aan de partij en dat zorgde al na acht minuten voor de eerste opschudding. Asare ging wel heel erg fel in duel met Limbombe in de zestien, maar de scheidsrechter gaf geen krimp. Gent ontsnapte aan de elfmeter en groeide daarna in de wedstrijd. Andrijasevic kreeg de bal niet tussen de palen, maar iets na het halfuur lukte dat Roman Yaremchuk wel. Met een rake kopbal kopte de Oekraïener de 0-1 op het bord, zijn vijfde goal al in zeven wedstrijden.

Gent kon met een goede uitgangspositie de rust in, maar op slag van rust hing Antwerp de bordjes alsnog op gelijke hoogte. Andrijasevic liet zich knullig van de bal zetten voor de eigen zestien, Owusu gaf mee aan Stallone Limbombe en die knalde onhoudbaar hoog in doel: 1-1 aan de rust. De viering van Limbombe mocht er trouwens ook zijn, hij waande zich Superman en toonde dat ook met zijn opvallende tattoo op de borstkas.

Zo spannend de eerste helft eindigde, zo slordig was het in de tweede periode. Antwerp-doelman Bolat moest de thuisploeg wel tot tweemaal toe van en nederlaag behoeden, maar schudde weer enkele knappe saves uit de mouwen. Zo bleef het op 1-1, Antwerp pakt nu ook een puntje tegen AA Gent in eigen huis en blijft samen met de Buffalo’s op een vierde plaats in de stand. Beide ploegen hebben 36 punten, dat zijn er 18 minder dan leider Club Brugge.