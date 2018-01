Hermes Oostende verrast, zware nederlaag voor Charleroi in CEV Challenge Cup

Oostende - Hermes Oostende heeft woensdag met 3-0 gewonnen van het Servische Tent Obrenovac in de heenwedstrijd van de achtste finales van de CEV Challenge Cup volley bij de vrouwen. Charleroi verloor in eigen huis met 0-3 van het Turkse Bursa, met Yellow Tiger Charlotte Leys.

In de heenmatch van de achtste finales van de Challenge Cup boekte Hermes Oostende een verrassende maar verdiende 3-0-overwinning tegen het gestalterijke maar jonge OK Tent Obrenovac, de nummer zes in Servië. Hermes Oostende won haar drie sets met 25-21, 25-18 en 25-19.

De bezoeksters openden het best: 5-10 en 13-17. Vanaf 20-20 grepen Sofie Van Acker en Anna-Maria Bajde hun prooi vast. Met deze eerste setwinst op zak gaven de flink voorbereide Oostendenaars niets meer uit handen. In set twee en drie benaderde de uitvoering van de groen-gelen een grote onderscheiding. Receptioneel liep het heel lekker. Anna-Maria Bajde, hersteld van haar voetblessure, verdeelde het spel uitstekend. Het team van coach Frederik De Veylder zette wellicht zijn meeste stabiele prestatie van dit seizoen neer. De Serviërs zagen in set twee veel sterren toen Lise De Valkeneer en Nina Coolman van 3-0 over 12-6 naar 18-7 beukten. In de derde deelbeurt leidden de Oostendenaars bijna voortdurend maar de voorsprong beperkte zich tot vier puntjes. Na 21-18 achtte Nina Coolman het welletjes. De kapitein klopte het matchpunt na voorbereiding van de ingevallen Delphine De Winne en uitblinkster Lise De Valkeneer tegen de vloer. De terugmatch heeft donderdagavond 8 februari in het Servische Obrenovac plaats. Bij kwalificatie voor de kwartfinales ontmoet Hermes Oostende wellicht het Turkse Bursa - van Yellow Tiger Charlotte Leys - dat met 0-3 de heenmatch tegen Charleroi won.

In Charleroi werd het 11-25, 13-25 en 15-25. De Turken waren dus meer dan één klasse te sterk. Oleksandra Bytsenko was topschutter met twaalf punten, daarna volgde Leys met acht stuks. De terugwedstrijd in Turkije gaat op 7 februari door.