Zanger Mark E Smith van Britse postpunkgroep The Fall overleden

Brussel - Zanger en stichter Mark E Smith van de postpunkgroep The Fall is op zestigjarige leeftijd overleden, zo heeft het Britse Skynews op gezag van groepsmanager Pam Vander bericht.

De zanger is woensdagmorgen in zijn woning overleden, aldus de manager die beloofde later meer details te zullen geven.

The Fall onstond in 1976 in Manchester en heeft - ondanks wisselende bezettingen - tientallen abums uitgebracht. Het album “Herx Enduction Hour” (1982) geldt als het ultieme visitekaartje.

Invloeden van de band weerklinken tot bij Pavement, Sonic Youth en de New-Yorkse dance-punk van het begin van deze eeuw.

