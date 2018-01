Teletubbie-acteur kende tragisch einde: Tinky Winky vroor dood op straat

De acteur in het paarse Teletubbiepak is vier dagen na zijn 52ste verjaardag onverwacht overleden, zo kwamen we dinsdag te weten. Nu blijkt dat Simon Shelton Barnes een zeer droevig einde kende: de acteur vroor dood op straat. Dat meldt de Merseyside Police.

Voorbije woensdagochtend vonden omstanders de acteur op straat. Ze belden meteen de politie en de hulpdiensten, maar die konden hem niet meer helpen. De man, die even op vakantie was in Liverpool, was plots in elkaar gezakt en op de grond blijven liggen. Niemand kwam hem op tijd helpen, waardoor hij onderkoeld raakte. Zo vroor Barnes dood op straat. Volgens de autoriteiten is er geen sprake van kwaad opzet.

Plots overlijden

Zijn omgeving is in shock. De man was immers nog maar net 52 jaar geworden. Hij stierf vier dagen later. Collega’s, vrienden, familieleden posten allemaal emotionele berichten op hun sociale media.

Dochter Lydia schreef een emotionele tekst neer op haar Instagrampagina. “Papa, ik hou zoveel van jou. Ik heb dat altijd gedaan en zal dat altijd blijven doen. Je bent de mooiste man ter wereld. Jij blijft voor altijd in mijn hart.”

Zoon Henry schreef neer hoe trots hij is op zijn vader. “Als kind vond ik het altijd gênant dat hij een danser en acteur was, maar nu ben ik zo trots. Nu is hij in een betere wereld. Ik weet dat hij niet zou willen dat ik droevig zou zijn, dus ik ga mijn leven leiden zoals hij dat zou willen.

Ook zijn collega’s van bij de Teletubbies reageren droevig. Onder andere John Simmit (Dipsy) en CBeebies lieten een emotionele post vol nostalgie achter.

What a week ! RIP Simon Shelton aka Tinky Winky : remembering the many good times. Rest easy pic.twitter.com/4uyJDBoJdO — John Simmit (@JohnSimmit) January 22, 2018