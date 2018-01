Amerikaanse ploegarts veroordeeld tot 175 jaar cel

Na meer dan honderdvijftig getuigenissen over misbruik is Larry Nassar, de ploegarts van het Amerikaanse nationale turnteam, veroordeeld tot een celstraf tot 175 jaar. Hij zal de geschiedenis ingaan als pedoseksueel roofdier.

De ex-osteopaat van de Amerikaanse turnploeg, is woensdag door een Amerikaanse rechter veroordeeld tot een gevangenisstraf van 40 tot 175 jaar wegens grootschalig seksueel misbruik. "Ik heb net uw doodvonnis ondertekend", vertelde rechter Rosemarie Aquilina na het voorlezen van de straf. De kans dat de 54-jarige Nassar ooit nog op vrije voeten komt, is immers onbestaande.

Meer dan 150 vrouwen deden tijdens het proces hun verhaal over het misbruik van Nassar. Het maakt van de zaak-Nassar het grootste misbruikschandaal in de topsport.

Vandaag bood Nassar nog zijn verontschuldigingen aan. Hij had het op de laatste dag van zijn proces over de "emotionele vernietiging" die hij bij zijn slachtoffers aanrichtte. "Wat ik nu voel valt in het niets bij de pijn, trauma’s en emotionele afbraak die jullie voelen", richtte Nassar zich tot zijn talrijke slachtoffers.

"Ik voel me gebroken"

Vorige week deelde de 20-jarige Olympische turnkampioene, Simone Biles, een emotionele brief op Twitter. Ze getuigde hoe ook zij overgeleverd was aan de grijpgrage handen van de osteopaat van het Amerikaanse turnteam. "De meesten onder jullie kennen mij als een vrolijk, giechelend, energiek meisje. Maar de jongste tijd voel ik me gebroken en hoe meer ik de stem in mijn hoofd probeer af te sluiten, des te luider begint ze te roepen. Ik ben niet meer bang om mijn verhaal te vertellen … Ook ik ben een van diegenen die seksueel zijn misbruikt door Larry Nassar."

In een eerste rechtszaak over het decennialange misbruik pleitte Nassar eind vorig jaar schuldig aan zeven aanklachten. In december kreeg hij ook al zestig jaar voor het bezit van 37.000 beelden kinderporno. "De tijd voor heling is aangebroken", zei de rechter in Michigan toen. "Maar terwijl zij (de vrouwen, red.) de rest van hun leven nodig zullen hebben om te genezen, zult u de rest van uw leven achter de tralies doorbrengen en de tijd hebben om na te denken over wat u hebt aangericht door hen hun jeugd af te nemen."

Wonderdokter

De 54-jarige Lawrence ‘Larry’ Nassar was een van de meest gerespecteerde sportartsen in de Verenigde Staten. Als wonderdokter van het nationale turnteam behandelde hij al sinds 1986 jonge turnsters, maakte hen blessurevrij en medaille­rijp. Vanaf eind de jaren negentig had hij ook een populaire praktijk aan de Michigan State University (MSU). Maar zodra zijn jonge patiëntes op zijn behandeltafel lagen, ontpopte hij zich tot een pedoseksueel roofdier.