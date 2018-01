Gaviria valt en geeft op maar ploegmaat Richeze wint vierde etappe in Ronde van San Juan

Na het forfait van Vincenzo Nibali verloor de Ronde van San Juan een tweede (en laatste) ster: Fernando Gaviria kwam in de vierde etappe ten val op zo’n 70 kilometer van de finish en de Colombiaanse sprinter van Quick Step Floors stapte uit de koers. Geen nood: zijn Argentijnse ploegmaat Maximiliano Richeze won dankzij goed voorbereidend werk van Iljo Keisse. “Dit is er eentje voor Fernando”, zei diens kamergenoot Keisse bij de finish.

De vierde etappe van de Ronde van San Juan ging één uur later dan voorzien van start omdat op het parcours wegen overstroomd waren na de storm en geweldige regenval van de voorbije nacht.

De Colombiaan werd het slachtoffer van een val midden het peloton. Er zat niets anders op dan uit koers te stappen. “Op dat moment stond er veel zijwind en waren we met Lotto-Soudal en Bora-hansgrohe bezig een waaier op te zetten”, zei Iljo Keisse. “Tot we plots hoorden dat Fernando gevallen was. Het is fantastisch dat we het nadien nog konden afmaken ook. Dankzij Rémi Cavagna die van 2500 meter tot 1000 meter alles op een lint trok. Dan kwam ik aflossen tot op 700 meter, en daarna nam onze neoprof Alvaro Hodeg knap over. Zo eindigde een incidentrijke dag toch nog met een goede noot. Tien kilometer van de finish nog werd de wedstrijd geneutraliseerd om allemaal samen door het water te rijden die over de weg stroomde. Daarna was het volle bak tot de streep.”

Het is alsof deze Vuelta a San Juan alle plagen van Egypte moet ondergaan. Na de buikgriep van Vincenzo Nibali – die niet eens de start haalde – verloor de belangrijkste koers van Argentinië met Fernando Gaviria de tweede ster. Tot overmaat van ramp had de stortregen van de nacht van dinsdag op woensdag ook voor overstromingen gezorgd, zodat een alternatieve weg moest gezocht worden. Maar de winst van Maximiliano Richeze – al de derde in twee edities – maakte voor de organisatie veel goed. “Het was niet de bedoeling dat ik hier voor eigen rekening zou sprinten”, stelde Gaviria’s locomotief. “Het was een harde val. Hij had gewoon pijn van de slag zelf. Ik ben al blij dat Fernando geen breuken opliep. Om niets uit te sluiten is hij mee naar het ziekenhuis gegaan”, aldus de Argentijn die hier als ‘El Atomico’ door het leven gaat.

De Italiaan Filippo Ganna blijft leider, Tiesj Benoot schuift op naar de 8ste plaats, op 50 seconden van Ganna. Benoot trok de sprint aan voor Jens Keukeleire, die zevende werd.

LEES OOK: Opmars van Latijns-Amerika in de koers is niet te stuiten: de 10 grootste vedetten gewikt en gewogen

.@FndoGaviria has been involved in a crash. As soon as we know more, we'll let you know. #VueltaSJ2018 — Quick-Step Cycling (@quickstepteam) 24 januari 2018

Pelotón dividido una vez de la caída de Ricardo Escuela, también se vieron afectados otros ciclistas, pronto daremos más detalles! #VueltaSJ2018 pic.twitter.com/QoYBUGW9im — Las Bielas ? (@LasBielas) 24 januari 2018