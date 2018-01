“De zon, het strand en niet te vergeten de liefde”

Bilzen -

Zegt de ene ouder tegen de andere: “Onze dochter woont in Australië.” “Tiens, de onze ook. Waar?” “In Brisbane.” “Oh. Ons Annelies woont bij Perth, de andere kant van het land.” “Die van ons heeft zelfs in de krant gestaan. Als Limburger & Wereldburger.” “Serieus? Zou dat voor ons Annelies ook kunnen?”

Zo moet het ongeveer gegaan zijn in brasserie ’t Gasthuis bij Alden Biesen. Meteen ook een antwoord op een vraag die we meer horen: “Hoe vinden jullie toch altijd die Limburgers in alle hoeken van de wereld?” Wel, zo bijvoorbeeld. Annelies Swennen uit Bilzen, die nu met haar Adam in het westen van dat gigantische land woont, heeft het er naar haar zin: “Toen ik de eerste keer vertrok, zeiden velen: ‘Ge komt niet meer terug.’ Vreemd, vond ik toen. Maar ik ben er inderdaad nog. De zon doet toch veel. En de liefde.”