Woning stort in: “Wellicht door start bouwwerkzaamheden”

In het centrum van het Nederlandse Venlo is woensdagmiddag een woning ingestort. Er raakte niemand gewond bij het incident.

Het gebouw aan de Bergstraat stortte rond vier uur volledig in elkaar. Het pand lag op een bouwlocatie in de wijk Q4.

Omgeving afgezet

De hulpdiensten kwamen met veel materiaal ter plekke en de omgeving van het pand werd afgezet. Ook het gebouw naast de ingestorte woning heeft schade opgelopen. Enkele andere panden in de straat zijn ontruimd.

Scheuren

De gemeente bevestigt dat bij twee gebouwen naast het ingestorte pand ook scheuren in de muren zijn aangetroffen. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan.

Nieuwe woningen

Op de plek van de instorting in de binnenstad zijn vier nieuwe woningen gepland. De bouw is een uitdagende klus voor de aannemer omdat de Bergstraat zeer smal is en ook nog eens afloopt. Afgelopen week is de bouw officieel van start gegaan. Volgens de politie zijn de bouwwerkzaamheden waarschijnlijk de oorzaak van het instorten van het huis.