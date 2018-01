‘'Tegen De Sterren Op’: lachen onder het licht van 30.000 Limburgse leds

Vanaf donderdag wagen de acteurs en actrices van ‘Tegen De Sterren Op’ zich weer aan heel wat persiflages en imitaties, al voor het achtste seizoen ondertussen. Sinds seizoen nummer vier zorgt Deusjevoo ervoor dat zowel Sergio Herman, Willy Naessens als koningin Mathilde zich thuis voelen op het podium. Het Genkse bedrijf ontwierp en bouwde het decor dat, dankzij een samenwerking met het eveneens Genkse Painting with Light, helemaal bronsgroen kleurt. Of elke andere kleur van de regenboog dankzij de 30.000 leds die erin verwerkt zijn.

Tegen De Sterren Op’ zag in 2010 het levenslicht in een decor dat iets weg had van een theater dankzij de rode gordijnen. Maar vorig jaar besliste men met het programma korter op de bal te spelen ...