Algemeen manager Philippe Bormans stapt op bij STVV

Sint-Truiden - Algemeen manager van Sint-Truiden, Philippe Bormans, zet de samenwerking met de voetbalclub stop. Bormans zou ontevreden zijn met de nieuwe organisatie onder de Japanse eigenaars. Dat heeft de Limburgse club woensdagavond bekendgemaakt.

Sinds de overname van STVV door het Japanse onlinebedrijf DMM.com waait er een nieuwe wind op Stayen. Philippe Bormans blijft wel samenwerken met STVV als externe consultant. “Philippe was een echte leider. Hij smeet zich volledig voor de club, voor én na de overname”, aldus voorzitter Yusuke Muranaka. “Hij leerde ons alles. Hij maakte ons hart geelblauw. We betreuren zijn vertrek maar we respecteren zijn beslissing om op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging. We kijken er naar uit om verder samen te werken. Dank u wel Philippe!”

Philippe Bormans was sinds 2014 CEO van STVV. Hij startte zijn loopbaan bij de voetbalclub als ticketverantwoordelijke en gerechtigd correspondent, maar werd op zijn 26e benoemd tot de jongste algemeen directeur in de Belgische eerste klasse.