Dit dragen mannen komende winter

De modeweken voor mannen in Milaan en parijs zitten erop, dus is het tijd om te kijken of er trends te spotten vielen op de catwalk. Niet enkel bepaalde kleuren zoals bruin voeren de boventoon aan, maar ook de ruitjes blijven populair en de krijtstreep maakt een comeback. Opvallen, dat doe je volgende winter dan weer met een statement trui.

Krijtstrepen

Het pak met krijtstrepen is niet langer voorbehouden voor heren van een zekere leeftijd en standing. Alexander McQueen, John Lawrence Sullivan en Alex Mullins pakten ermee uit en zelfs Virgil Abloh van Off/White wist ze in zijn streetwear te introduceren.

(Alexander McQueen en Off/White)

De badjas en de jas in leder

Onder meer bij Issey Miyake en Lemaire waren jassen te zien die veel weghadden van een uit de kluiten gewassen badjas. Denk aan zachte stoffen en brede riemen. Ook de lange leren jas maakte trouwens een comeback.

(Issey Miyake en Prada)

Ruitjes

De ruit is al enkele seizoenen terug van weggeweest en het lijkt er niet meteen op dat dat snel zal veranderen. In onder meer de collecties van Thom Browne, Kenzo en Versace speelden ze een rol. Al komen ze dit keer wel in alle kleuren en formaten.

(Versace en Thom Browne)

Bruin

Niet de favoriete kleur van iedereen, maar bruin was wel duidelijk aanwezig tijdens de modeweken en dat in al zijn facetten: beige, taupe, chocoladebruin, ... Onder meer de laatste show van Kim Jones voor Louis Vuitton bulkte ervan, maar ook bij Marni en Armani dook die op.

(Louis Vuitton en Marni)

De statement trui

Mannen, zeg het met een trui komende winter. Wat dat kledingstuk betreft, mag het vooral kleurrijk en opvallend zijn. Ze komen bovendien in alle soorten stoffen en ook de V-nek blijkt populair te zijn. Gezien bij onder meer Hermès en Acne Studios.

(Acne Studios en Hermès)