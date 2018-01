Paus wil “fake news” bestrijden

Paus Franciscus heeft alle mensen opgeroepen de strijd aan te binden tegen de verspreiding van “fake news”. Deze opzettelijke valse berichtgeving vormt een gevaar voor de samenleving, meent het hoofd van de Katholieke Kerk woensdag. “De tragedie van de desinformatie is dat het anderen in diskrediet brengt, hen voorstelt als vijanden, zelfs tot het punt om hen te demoniseren en conflicten aan te wakkeren”, zei Franciscus in zijn boodschap op de Werelddag van de sociale communicatiemiddelen.

“Fake news is een teken van een onverdraagzame en overgevoelige instelling en leidt enkel tot de verspreiding van arrogantie en haat. Dat is het eindresultaat van onwaarheden”, voegde hij eraan toe. Daarom breekt hij een lans voor een “journalistiek voor de vrede”. Daarmee bedoelt hij geen eufemistische journalistiek, maar een die onwaarheden en goedkope hang naar sensatie de strijd aanbindt. De media moeten de onderliggende oorzaken van conflicten onderzoeken in plaats van lucratieve (kranten)koppen te produceren.