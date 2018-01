Gearresteerde man bijt politiehond

Een man uit de Amerikaanse staat New Hampshire is zondag gearresteerd omdat hij een politiehond had gebeten. Dat meldt de politie van het plaatsje Boscawen.

De agenten waren in actie gekomen na meldingen over een schietpartij in een huis in Boscawen. Bij de huiszoeking troffen ze twee mannen aan die al gezocht werden voor eerdere misdrijven.

Een van hen had zich verstopt onder een bergje kleren. Toen politiehond Veda hem vond, nam de man haar in een wurggreep en beet hij haar in de kop. “Hij beet de hond, de hond beet hem terug”, zegt luitenant Jason Killary. “Uiteindelijk hebben we hem moeten taseren.”

De man werd uiteindelijk aangeklaagd voor geweld tijdens de arrestatie en voor het verwonden van de politiehond. “Als je een wedstrijdje bijten houdt met een politiehond, ga je echt niet winnen”, zegt Killary nog lachend. “Ze zijn daar namelijk vrij goed in.”

Volgens de politie bleef Veda zo goed als ongedeerd en kon ze gewoon verder werken.