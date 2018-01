Nooit meer pellen: deze bananen eet je mét hun schil

Toegegeven, er zijn vervelender dingen dan bananen pellen, maar achteraf zit je toch altijd maar mooi met die schil opgescheept, een schil die dan wel vol voedingsstoffen zit, maar die je toch nooit opeet. Telers in Okayama, Japan, zijn er nu in geslaagd bananen te kweken met een schil die zo dun is, dat je ze zonder probleem mee kan opeten.

Om de ‘Mongee Banana’, zoals de nieuwe soort heet, te creëren, hebben wetenschappers van het Japanse D&T Farm een innovatieve methode gebruikt die gebaseerd is op wat er gebeurde aan het einde van de ijstijd zo’n 20.000 jaar geleden.

Ze hebben scheutjes van de bananenplant diepgevroren bij een temperatuur van -60 graden Celsius. Wanneer die scheutjes ontdooiden, hebben de wetenschappers ze opnieuw geplant. Dat activeerde een oeroud stukje bananen-DNA dat er niet alleen voor zorgde dat de plant kon groeien in het koele Japanse klimaat, maar ook dat de plant en zijn vruchten zich sneller ontwikkelen dan reguliere bananen.

Foto: Mongee Bananas

De schil van de Mongee bananen is een pak dunner dan die van gewone bananen en ook heel wat minder bitter. Het laatste restje bitterheid van de schil wordt bij het eten naar verluidt wel gecompenseerd door het veel zoeter dan gewoonlijke vruchtvlees, een Mongee banaan bevat namelijk bijna 25 gram suiker per stuk, tegenover 18 gram in een gemiddelde normale banaan.

Volgens mensen die ze al geproefd hebben, ruiken ze ook sterker dan gewone bananen en smaken ze bijna als ananas. De eerste Mongees zijn afgelopen november al in de winkelrekken verschenen, maar het zal nog even duren vooraleer ze wijdverspreid raken. D&T Farms kan er namelijk maar tien per week produceren, en die tien leveren ze aan de lokale fruithandel van Tenmanya Okayama. Moest je daar toch heen gaan voor de bijzondere banaan, reken er dan niet op dat je er voor minder dan 767 yen (zo’n 5,5 euro) eentje meekrijgt.

Volgens D&T Farm zit de schil van de Mongee bananen boordevol vitamine B6, magnesium en tryptofaan, een essentieel aminozuur dat een bouwstof zou zijn voor het gelukshormoon serotonine.