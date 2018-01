Maasmechelen / Beringen / Heusden-Zolder -

Minister van Cultuur Sven Gatz investeert 2,7 miljoen euro subsidies in culturele infrastructuur in Limburg. Onder andere het cultureel centrum in Maasmechelen, Beringen en Heusden-Zolder kunnen rekenen op subsidies. De goedgekeurde projecten zetten in op de verbetering van de energiezuinigheid van culturele infrastructuur en de toegankelijkheid.