Ook dit is Sagan! Op audiëntie bij de paus met een gepersonaliseerde fiets als cadeau

Hij blijft een fenomeen, Peter Sagan. Nauwelijks drie dagen na het einde van de Tour Down Under dook de wereldkampioen op in Vaticaanstad voor een audiëntie bij Paus Franciscus.

Netjes in het pak en met de looks van een filmster: echtgenote Katarina had haar Peter piekfijn uitgedost voor een bezoek aan Vaticaanstad. Het was dan ook niet zomaar een bezoek. De wereldkampioen mocht op audiëntie bij Paus Franciscus en had zowaar een cadeau meegebracht voor de Heilige Vader: een gepersonaliseerde fiets in wit en geel, de kleuren van de Heilige Zetel.

Sagan met een gepersonaliseerde fiets voor de paus. Foto: AFP

Sagan, in het gezelschap van zijn moeder en echtgenote, was aanwezig op de dagelijkse audiëntie op het Sint-Pietersplein en schudde de hand van de paus. Sagan had naast de fiets ook een wielertruitje meegebracht. “Speciaal voor u gekocht en gesigneerd”, aldus Sagan. “En de fiets draagt uw eigen naam: Francesco.”

Ook echtgenote Katarina mocht niet ontbreken. Foto: AFP

Of de 81-jarige Argentijnse paus een wielerliefhebber is, is niet geweten.