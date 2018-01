Hamontse tennisclub zet deuren ’s nachts open voor fans van Elise

Hamont-Achel - Bij de tennisclub in Hamont zijn ze in volle voorbereiding van een nachtelijk feestje. Om alle fans de kans te geven om samen, in een ontspannen sfeer, de triomftocht van Elise te kunnen volgen, nodigt de tennisclub van Hamont iedereen uit om de halve finale tegen Caroline Wozniacki bij hen te komen kijken.

In de cafetariaruimte aan de Sleutjes is plaats voor een 200-tal mensen. Iedereen is welkom vanaf 4 uur ’s morgens. Elise begint vermoedelijk tussen 04.30 uur en 05.00 uur aan haar wedstrijd. Jean-Paul De Graaf, voorzitter van de club, wordt ondertussen belaagd door journalisten. “Er zijn zelfs perslui uit Amerika onderweg. Naar verluidt komen er honderd journalisten.” Kersvers uitbater van de cafetaria Luc Fiten beleeft al meteen hoogdagen. “Ik weet niet welke opkomst je kunt verwachten. Het is vroeg in de ochtend. We zullen zien.” Supporters zijn welkom in Sleutjes 27, 3930 Hamont.