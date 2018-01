In het basketbal heeft Limburg United niet kunnen winnen bij Antwerp Giants. Limburg toonde heel wat vechtlust en kon lange tijd gelijke tred houden. Maar uiteindelijk moest het toch z’n meerdere erkennen in Antwerp Giants. De thuisploeg wint met 81-78. Het was de eerste keer in de korte geschiedenis van Limburg United dat het een competitiewedstrijd op het veld van Antwerp verloor.