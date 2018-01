Binnenkort in de supermarkt: Cornetto komt met nieuwe variant

Goed nieuws voor wie dol is op Cornetto, maar het ijsje niet meer kan eten door een allergie of ene keuze voor veganisme . Vanaf volgende week ligt er in ons land een nieuwe variant in de winkelrekken, gemaakt met sojamelk. "We spelen daarmee in op de nieuwste voedingstrends", klinkt het.

Steeds meer mensen willen glutenvrij eten of maken bewust de keuze om niet langer dierlijke producten zoals zuivel te nuttigen. Maar dat wil niet zeggen dat ze ijsjes willen schrappen. Daarom lanceert Ola een variant op de klassieke Cornetto.

"De Cornetto Classic wordt het eerste veganistische hoorntje op de Belgische markt. Het is gemaakt van soja-ijs en het legendarische hoorntje met daarbovenop een laagje cacao", zegt Freek Bracke, communicatieverantwoordelijke bij Unilever. "Vanaf begin februari al zal je ze in de diepvries bij Carrefour en Delhaize kunnen vinden."

Succes in Italië

De veganistische, glutenvrije Cornetto komt naar ons land dankzij een overweldigend succes in onder meer Italië. "We hebben daar gemerkt dat 55 procent van de fans van het ijsje het bewust koopt en niet omdat ze glutenintolerant of allergisch zijn", zegt Bracke nog. "We zien dat ook in België steeds meer mensen ervoor kiezen om regelmatig vegetarisch te eten." Een logische volgende stap dus, klinkt het.