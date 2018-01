De griepepidemie is officieel in het land

Het aantal mensen dat met griepsymptomen langsging bij de huisarts, lag voor de tweede week op rij boven de epidemische drempel. Dat betekent dat er nu officieel sprake is van een griepepidemie in ons land, dat bevestigt het Wetenschappelijk Instituut van Volksgezondheid.

Tussen 15 en 21 januari hebben 226 personen per 100.000 inwoners een huisarts geraadpleegd voor een griepaal syndroom. Daarmee is de epidemische drempel van 141 raadplegingen per 100.000 inwoners voor de tweede week op rij overschreden. Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) luidde daarom formeel de start in van de griepepidemie in België.

‘Ernstige acute luchtwegeninfecties’

Sinds begin januari worden de ernst en de intensiteit van de griepepidemie opgevolgd dankzij een peilnetwerk van zes ziekenhuizen verspreid over België: twee in Vlaanderen, twee in Brussel en twee in Wallonië. Deze rapporteren aan het WIV het aantal opnames voor ernstige acute luchtwegeninfecties bij hun patiënten.

Tussen 8 en 14 januari 2018 raadpleegden al zo’n 160 personen per 100.000 inwoners een huisarts voor een griepaal syndroom. In tweede week waren dat er 226, en ook in de derde week van januari neemt de griepactiviteit verder toe. De intensiteit van de epidemie blijft vooralsnog matig.

Verder neemt ook het aantal raadplegingen bij een huisarts voor andere luchtweginfecties toe, vooral bij kinderen.

Spuitje tegen de griep

De Volksgezondheid raadt risicopersonen die nog niet zijn gevaccineerd aan om alsnog contact op te nemen met hun huisarts voor een vaccinatie. Het gaat dan vooral om personen van 65 jaar en ouder, zwangere vrouwen vanaf het 2e trimester van hun zwangerschap, personen met een chronische ziekte en verzorgend personeel.

Antibiotica hebben geen nut want de griep is een virusinfectie.