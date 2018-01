De foutste schoen van de jaren negentig is hipper dan ooit

Was je jong in de jaren negentig, dan kon je voor of tegen de Buffalo zijn. De plompe schoen met de plateauzool van tien centimeter was overal, maar kreeg tegelijk de stempel ‘fout’ opgedrukt. Twintig jaar na de hype heeft Buffalo zijn bekendste model opnieuw uitgebracht en het is een hit bij modeliefhebbers. Al is de kans klein dat je ze straks weer overal tegenkomt.

De nieuwe Buffalo’s, die eind vorig jaar gelanceerd werden, lijken verdacht veel op de oude modellen die je nog kent van toen de Spice Girls ze droegen. Ze bestaan in zwart en wit, hoog en laag en kosten rond de 200 euro. Opvallend verschil: waar ze vroeger in elke schoenwinkel stonden, richt Buffalo nu zijn pijlen op high end luxewinkels. In Groot-Brittannië trokken toonaangevende shops zoals Browns en FarFetch mee aan de kar, in ons land worden ze verkocht bij concept store Smets in Brussel. “Ze verkopen heel goed”, zegt Nicolas Wydouw van Smets. “Er is interesse vanuit verschillende hoeken: voor de ene generatie is het pure nostalgie, terwijl 15- tot 18-jarigen ze nu pas ontdekken. Alleen de ouders die de schoenen toen al vreselijk vonden, vinden ze nog altijd maar niets.”

Toch denkt Wydouw niet dat de Buffalo’s opnieuw overal zullen opduiken: “De schoenen spreken nu een nichepubliek aan, dat heel erg bezig is met mode. Ik denk dat het voor Buffalo verstandig zou zijn om op die manier voort te werken, met kleine collecties in exclusieve winkels. Vanaf het moment dat je je op een grote massa gaat richten, verdwijnt die interesse ook weer”.

Content creator Ruth van Soom, die de trend signaleerde op haar online platform enftsterribles.com, was even geschrokken toen ze de Buffalo opnieuw tegenkwam. “Ik vind het raar dat mensen van onze generatie dat nog kopen: de Buffalo was toch echt een foute schoen, we hebben er zo mee gelachen! Voor wie die periode niet heeft meegemaakt, snap ik nog wel dat je hem wil dragen - hij kadert in de trend van de zware, chuncky sneakers. Hoe ik ze zou stylen? Ik zou de lage versie nemen, met een korte jeans, een leuke sok en een bomberjasje. Of met een vintage levi’s en een simpel T-shirt. Of met een jurkje - eigenlijk kan je er wel veel kanten mee uit.”