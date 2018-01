Ophef in Eindhoven over feestje met als thema ‘#nietoo’

Opschudding bij de Eindhovense studenten. Studentenclub Aleph is geschorst door moederorganisatie Eindhovens Studenten Corps (ESC) en de Technische Universiteit Eindhoven besloot om de subsidie voor de vereniging op te schortne. Reden is een carnavalsfeest met als thema: ‘De wil van de vrouw doet er #nietoo’.

Alles begon met een uitnodiging op Facebook voor een feestje (‘student orgy’), waarbij de bezoekers werden opgeroepen “in hun geilste outfit te komen”. Het feestje was volgens studentenclub Aleph de ideale gelegenheid om de tradities van hun club die in 1985 werd opgericht, in ere te herstellen. Tot die tradities behoren blijkbaar ook het ongevraagd betasten van vrouwen. “Want wij van Aleph weten natuurlijk, net als de rest, dat vrouwen tijdens carnaval geen zeggenschap hebben over hun eigen lichaam”, klonk het.

Op de bijgevoegde poster prijkte nog de slogan van het feest: ‘de wil van de vrouw doet er #nietoo’ en ‘van groepensex tot kinderlokken, bij welk schandaal raak jij betrokken?’. Met de slogan alludeert de studentenvereniging uiteraard aan de #metoo-campagne, het wereldwijde protest van vrouwen tegen ongewenst seksueel gedrag door mannen.

Dit alles was aanleiding genoeg voor de moederorganisatie van de studentenvereniging ESC om hen te schorsen. De universiteit van Eindhoven deed er nog een schepje bovenop en schorste hun subsidie.

“Fors over de schreef”

Het ESC verantwoordt op zijn website de beslissing omdat Aleph ‘met de keuze voor het thema en de teksten voor het Aleph Carnaval fors over de schreef is gegaan.’ Het onafhankelijke Rechsprekende College van het ESC gaat de kwestie nu onderzoeken. De universiteit wacht de conclusie van het onderzoek af vooraleer ze verdere sancties nemen.

Het Eindhovens Studenten Corps, met 350 actieve leden de grootste vereniging van Eindhoven, heeft nog niet gereageerd.